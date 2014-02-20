Іспанія розмістила держоблігації на 1,9 млрд євро

Мінфін Іспанії розмістив держоблігації з різними термінами погашення на загальну суму 5 мільярдів євро, при цьому прибутковість десятирічних паперів опустилася до мінімуму з 2006 року, повідомляє агентство Dow Jones, передає Прайм.

Розміщення пройшло по верхній межі запланованого коридору в 4-5 мільярдів євро.

Боргових цінних паперів з терміном погашення в квітні 2024 року було продано на 1,976 мільярда євро, ставка склала 3,8%. Попит перевищив пропозицію в 1,93 разу.

Інвестори також придбали папери з терміном погашення в квітні 2019 року на суму 2,236 мільярда євро, прибутковість склала 2,263% проти 2,524% на попередньому аукціоні 6 лютого. Попит на папери перевищив пропозицію в 1,82 рази проти 1,68 разу під час минулого розміщення.

Крім того, відомство продало бонди з терміном погашення у жовтні 2044 року на 798 мільйонів євро. Прибутковість паперів склала 4,56%, а попит перевищив пропозицію в 2,87 рази.

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"Всі три випуски облігацій були викуплені, що підтверджує інтерес ринку до іспанських боргових паперів. Іспанська економіка стала сильнішою в порівнянні з минулим роком, а майбутній огляд (рейтингового агентства - ред.) Moody's, як очікується, підтвердить позитивний ефект від заходів консолідації бюджету і структурних реформ", - заявила економіст Newedge Анна-Ліза Пьяцца.

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