Індекс Української біржі зріс на 3,86%, індекс ПФТС знизився на 0,06%
18:27, 20 лютого 2014Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер зріс на 3,86%
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,06%
Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 лютого, зріс на 3,86% - до 905,23 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 18,924 млн грн, з них на фондовому ринку - 12,607 млн грн, на терміновому ринку - 6,316 млн грн.
Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції "Укрнафти" (+9,74%), «Азовсталі» (+6,61%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,06% - до 299,97 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 7,456 млн грн.
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