Індекс Української біржі зріс на 3,86%, індекс ПФТС знизився на 0,06%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 лютого, зріс на 3,86% - до 905,23 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 18,924 млн грн, з них на фондовому ринку - 12,607 млн грн, на терміновому ринку - 6,316 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції "Укрнафти" (+9,74%), «Азовсталі» (+6,61%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,06% - до 299,97 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 7,456 млн грн.

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