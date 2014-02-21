Україна відмовилася від випуску євробондів на $2 млрд для залучення російського кредиту

Україна відмовилася від випуску євробондів на 2 млрд дол., раніше запланованих до розміщення на Ірландській фондовій біржі у рамках залучення чергового траншу російського кредиту, але виключених з офіційного лістингу біржі одразу ж після загострення політичної ситуації в країні.

Про це йдеться в повідомленні біржі, опублікованому на офіційному сайті.

«Незважаючи на схвалення і публікацію Центробанком Ірландії проспекту емісії євробондів від 17 лютого, емітент цим повідомленням підтвердив, що папери випускатися не будуть», - йдеться у повідомленні біржі.

Читайте такожІрландська біржа відклала розміщення євробондів України на $2 млрдРішення про додатковий випуск паперів на 2 млрд дол. було прийняте наприкінці січня. Тоді ж очікувалося розміщення бондів і залучення чергового траншу російського кредиту. Однак відставка уряду і затягування процесу формування нового Кабінету міністрів в Україні зумовили небажання російської сторони надавати фінансування.

Разом з тим, у понеділок, 17 лютого, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив про те, що Росія може викупити українські євробонди вже до кінця поточного тижня. Тоді ж Україна розмістила папери на Ірландській фондовій біржі, що повідомила про включення українських паперів до офіційного лістингу.

Проте вже у середу, 19 лютого, прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки питання викупу українських паперів залишається відкритим у зв'язку зі значним загостренням внутрішньополітичної ситуації в Україні і зростанням насильства в країні. Того самого дня Ірландська фондова біржа повідомила, що рішення від 17 лютого про включення до лістингу і розміщення додаткової емісії дворічних єврооблігацій України обсягом 2 млрд дол. під 5% річних з погашенням у 2015 році було помилковим, і скасувала лістинг і допуск до торгів за євробондами.

Таке рішення разом з ескалацією конфлікту стало додатковим фактором масового продажу українських паперів на світових фінансових ринках. За інформацією агентства Bloomberg, прибутковість українських паперів підскочила до історичного максимуму спочатку в 33,9%, а потім і до 42%.

Крім того, стало відомо, що українськими паперами цікавляться переважно ринкові спекулянти. Зокрема, один із найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, що оперує пенсійними активами та державними борговими паперами різних країн і який викупив у серпні поточного року п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, здійснив ще одну операцію з купівлі українських державних євробондів і став найбільшим кредитором України, сконцентрувавши у своїх руках 6,4 млрд дол. прямого державного боргу країни, що становить близько чверті всього суверенного державного боргу.

За даними Державної служби статистики, зовнішній борг уряду у грудні виріс на 1,965 млрд дол., або на 7,58 %, - до 27901 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про надання Україні кредиту з боку Російської Федерації обсягом 15 млрд дол. була досягнута на зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича у грудні 2013 року. Перший транш обсягом 3 млрд дол. Україна отримала наприкінці грудня 2013 року.