Українські акції на Варшавській біржі продовжують рекордне падіння

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, український індекс завершив торги четверга на рівні 404,11 пункту, що на 4% нижче, ніж днем раніше, а в ході торгів встановив новий історичний мінімум на рівні 402,52 пункту.

WIG Ukraine просів на тлі близько 0,9% мінуса основних індикаторів Варшавського фондового ринку.

Читайте такожАкції українських агрохолдингів на зарубіжних біржах продовжують падатиНайсильніше подешевшали акції Ovostar (-9%), Аgroton (-6,1%), а також двох найбільших на Варшавській біржі українських компаній, - Astarta (-5,1%) і Kernel (-4,7%).

Подорожчали лише акції IMC і Milkiland (на 0,8-0,9%), а також спекулятивні папери Westa, Coal Energy, Sadovaya Group (4-11%).

Обсяги торгів українськими паперами в порівнянні з середою збільшилися приблизно на 45% - до 10 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine, який з минулої п'ятниці почав відновлюватися після чергового історичного мінімуму, з вівторка знову почав різко знижуватися через загострення політичної ситуації в Україні. У середу індекс просів майже на 5% після близько 2,5% днем раніше.

Запущений у травні 2011 року український індекс з базових 1000 пунктів закінчив 2012 рік 25% мінусом, а роком раніше просів на 35,5%.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect.