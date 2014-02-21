Дохідність українських євробондів зросла до історичного максимуму

Дохідність десятирічних українських суверенних євробондів з терміном погашення у 2023 році зросла до історичного максимуму 10,32 % за ставки купону при розміщенні паперів в 7,5 % -7,6 %, повідомляє РІА "Новости".

«Дохідність випуску з погашенням у 2023 році станом на 15.36 (за московським часом, 13.36 за київським - УНІАН ) досягла 10,32%», - повідомляє агентство.

У лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з доходністю 7,625%, а у квітні - на 1,25 млрд доларів США з доходністю 7,5 %.

Водночас, раніше історичний максимум було встановлено і для євробондів з терміном погашення у червні 2014 року. Відсоткова ставка за позикою, за даними агентства Bloomberg, зросла до рекордних 42%.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 лютого Україна відмовилася від випуску євробондів на 2 млрд дол., раніше планованих до розміщення на Ірландській фондовій біржі в рамках залучення чергового траншу російського кредиту, але виключених з офіційного лістингу біржі одразу ж після загострення політичної ситуації в країні.

Крім того, стало відомо, що українськими паперами цікавляться переважно ринкові спекулянти. Зокрема, один з найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, що оперує пенсійними активами та державними борговими паперами різних країн і який викупив у серпні поточного року п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, здійснив ще одну операцію з купівлі українських державних євробондів і став найбільшим кредитором України, сконцентрувавши у своїх руках 6,4 млрд дол. прямого державного боргу країни, що становить близько чверті всього суверенного державного боргу.

За даними Державної служби статистики, зовнішній борг уряду у грудні зріс на 1,965 млрд дол., або на 7,58 %, - до 27901 млн дол.