Google випустила облігації вперше за три роки

Американська Google вперше за три роки продала корпоративні облігації на суму $1 млрд з метою рефінансування вже минулих облігаційних позик, передає Вести.Эконоика.

Інтернет-пошуковик випустив 10-річні бонди під 62,5 базисного пункту, що за ставкою приблизно відповідає американських держоблігацій.

Випуск корпоративних паперів спрямований на погашення існуючої позики в $1 млрд з купонним доходом 1,25%. Про це йдеться в заяві Google для американського регулятора ринку цінних паперів.

Інвестори кажуть, що зараз на рахунках і короткострокових зобов'язаннях Google числиться $60,7 млрд, проте компанія не використовує ці активи для погашення облігаційних боргів, вважаючи за краще випускати нову облігаційну позику.

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Нагадаємо, що квартальні результати Google в останньому звітному періоді перевершили очікування аналітиків, незважаючи на зниження цінників на рекламні оголошення і не надто вдалі результати дочірньої Motorola, яка скоро відійде компанії Lenovo.

Чистий прибуток в IV кварталі 2013 р. склав $3,38 млрд проти $2,89 млрд роком раніше. В перерахунку на звичайну акцію прибуток склав $9,90 на акцію, роком раніше ціна за цінний папір дорівнювала $8,62. За винятком деяких пунктів прибуток на акцію склав $12,01, лише трохи не дотягнувши до естімейта в $12,20 за акцію.