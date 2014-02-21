Індекс Української біржі зріс на 3,17%, індекс ПФТС - на 5,66%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 21 лютого, зріс на 3,17% - до 933,91 пунктів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 25,967 млн грн, з них на фондовому ринку - 18,399 млн грн, на терміновому ринку - 7,568 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Авдіївського коксохімічного заводу (+9,77%), «Донбасенерго» (+7,17%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 5,66% - до 314,83 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 211,448 млн грн.

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