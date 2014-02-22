Moody's підвищило рейтинг Іспанії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний кредитний рейтинг Іспанії на один пункт - до "Baa2" з "Baa3", передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

Прогноз за рейтингом країни оцінюється агентством як позитивний.

В якості причини позитивної рейтингової дії аналітики Moody's називають успіхи в економічних реформах і потенціал для подальшого зростання економіки.

В кінці минулого року Moody's на підставі ознак поліпшення економіки і фінансової системи Іспанії поліпшило прогноз по рейтингу "Baa3" країни до стабільного з негативного.

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