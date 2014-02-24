Українські акції на Варшавській біржі відіграють втрати

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine у п'ятницю після підписання угоди про розв'язання кризи в Україні підскочив на 6,3%, закрившись на максимальних значеннях торгів.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, український індикатор завершив торги на рівні 429,62 пункту після досягнутого днем раніше чергового історичного мінімуму в 402,52 пункту.

За підсумками тижня WIG Ukraine втратив близько 2%.

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі продовжують рекордне падіння

У п'ятницю подорожчали папери 10 з 11 компаній, акції яких котируються на головному майданчику Варшавської біржі. Єдиним винятком стали спекулятивні акції Sadovaya Group, що втратили близько 1,5%.

Найбільше підскочили в ціні папери IMC (+9,6%) і двох найбільших українських емітентів на Варшавській біржі - Kernel і Astarta: на 6,3% і 8,5% відповідно.

Зростання інших компаній становило 3-5%.

Обсяг торгів паперами українських емітентів становив майже 9 млн дол. після 10 млн дол. днем раніше.

Український індикатор у п'ятницю зріс на тлі підвищення основних індексів Варшавській біржі на менш 1%.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine закінчив січень зниженням на 4,5%, продовживши падіння у лютому через загострення політичної кризи в країні.

Запущений у травні 2011 року український індекс із базових тисячі пунктів закінчив 2012 рік 25% мінусом, а роком раніше просів на 35,5%.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect.