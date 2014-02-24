Українські акції демонструють рекордне зростання
14:54, 24 лютого 2014Фондовий ринок
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Український ринок акцій на торгах у понеділок значно зростає
Український ринок акцій на торгах у понеділок зростає / REUTERS
Український ринок акцій на торгах у понеділок зростає - індекс українських акцій UX за станом на 14:38 зріс на 16,68%, до 1089 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.
Лідерами підвищення стали акції «Азовсталі» (+31,8%), «Донбасенерго» (+28,84%), «Райффайзен банку Аваль» (+21,92%).
У зв'язку зі зростанням значення індексу українських акцій більш ніж на 15% торги на біржі були припинені за рішенням котирувальної комісії Української біржі до 14:36
Індекс ПФТС зріс на 2,21% - до 321,8 пункта.
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