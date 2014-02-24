Ризик дефолту за єврооблігаціями України знизився до 46%

Вартість страховки за ризик за позиками України знизилася / Фото : ukrafoto.com

Вартість страховки за ризик (кредитно-дефолтні свопи (CDS) за позиками України знизилася до 946 базових пунктів з 1220 пунктів станом на 21 лютого, говориться в повідомленні аналітичної компанії CMA.

Поточний рівень CDS означає, що вартість страховки від дефолту за облігаціями для інвесторів, які володіють українськими зобов'язаннями на 10 млн дол., подешевшала на 274 тис. дол. у рік, що здешевлює вартість позик для України.

За даними компанії, ризик дефолту за єврооблігаціями України станом на 24 лютого знизився до 46,42%, тоді як 21 лютого цей показник становив 55,22%.

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого вартість страховки за ризик (кредитно-дефолтні свопи (CDS) за позиками України зросла до 1299 базових пунктів максимального значення з кінця 2009 року.

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