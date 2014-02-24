«Укртелеком» призначив директором компанії топ-менеджера «Астеліту»

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» призначив директором Юрія Курмаза, який раніше обіймав посаду директора з корпоративних відносин компанії «Астеліт» (ТМ life:).

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, наглядова рада «Укртелекому» прийняла рішення про зміну директора на засіданні 19 лютого.

Раніше посаду директора компанії обіймав Ігор Кравець.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого «Укртелеком» призначив головою компанії Олександра Баринова, який раніше обіймав посаду виконавчого директора мобільного оператора «Астеліт».

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку є лідером ринку інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і СКМ - 45%.