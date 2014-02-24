Індекс Української біржі зріс на 15%, індекс ПФТС - на 13%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 24 лютого, зріс на 15,21% - до 1046,6 пунктів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 36,796 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,884 млн грн, на терміновому ринку - 8,912 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+29,8%), «Азовсталі» (+24,59%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 13,05% - до 355,91 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 320,404 млн грн.

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