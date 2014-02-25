Українські акції на Варшавській біржі за день зросли ще на 6%

Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG Ukraine завершив торги понеділка зростанням на 5,8% після ривка на 6,3% в п'ятницю на тлі новини про підписання угоди щодо врегулювання політичної кризи в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, український індикатор зріс на тлі підвищення основних індексів польської фондової біржі на близько 1,5%, завершивши торги на рівні 454,62 пункту.

Обсяг торгів акціями українських емітентів зріс до близько 11 млн дол. з 9 млн дол. у п'ятницю.

Під час вчорашніх торгів подорожчали папери всіх компаній з України на головному майданчику ВФБ, крім судноплавної KDM Shipping, яка подешевшала на 1,5%.

Без урахування спекулятивних акцій, найбільше піднялися в ціні папери IMC (+11,6%), Ovostar (+8,7%) і Kernel, який входить в "блакитні фішки" (+6,4%).

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Як повідомляв УНІАН, минулого четверга український індекс на тлі загострення політичної ситуації в Україні досяг нового історичного мінімуму - з моменту свого запуску в травні 2011 року - на рівні 402,52 пункту.

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На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect.