Український фондовий ринок продовжує впевнене зростання

На українському ринку акцій на торгах у вівторок, 25 лютого, триває впевнене зростання - індекс Української біржі UX за станом на 11:00 зріс на 3% - до 1108,30 пункту, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг угод на Українській біржі становив 8,1 млн грн, із них на фондовий ринок припало 6,3 млн грн. Лідерами зростання стали акції Єнакіївського метзаводу (+19,17%), «Укрнафти» (+10,80%).

Індекс ПФТС у вівторок зріс на 3,91% - до 369,82 пункту, загальний обсяг торгів становив 103,9 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками торгів 24 лютого індекс Української біржі зріс на рекордні 15,21%.