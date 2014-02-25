Зняття політичної напруги в Україні викликало ралі на ринку акцій

Український ринок акцій на торгах 24 лютого показав справжнє ралі, реагуючи на зняття політичної напруги в країні та надію на відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, йдеться в аналітичному звіті інвесткомпанії Eavex Capital, який є в УНІАН.

У звіті наголошується, що індекс Української біржі злетів на 15% за підсумками дня, досягнувши позначки 1075 пунктів. Востаннє цей рівень спостерігався у вересні 2012 року. У зв'язку з настільки бурхливим зростанням на біржі навіть доводилося припиняти торги для стабілізації котирувань.

У лідерах підйому були папери металургійного сектору, акції «Азовсталі» та «Єнакіївського меткомбінату» підскочили в ціні на 25% і 30% відповідно. Як наголошується у звіті, настільки значний рух вгору саме за цими акціями частково пояснюється закриттям за ними коротких позицій.

Ф'ючерсні контракти з виконанням у березні в понеділок підскочили в ціні майже на 23%, спред до базового активу на закриття становив значні +75 пунктів. «Цей спред дає підстави припускати оптимістичний настрій учасників ринку на найближчі кілька тижнів», - зазначили в компанії.

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі за день зросли ще на 6%

На ринку українських єврооблігацій учора також переважав позитив. Котирування суверенних євробондів із погашенням у 2023 році продемонстрували зростання на 5 процентних пунктів, дохідність до погашення знизилася до рівня 9%.