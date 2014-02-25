Найбільша біржа з торгівлі біткоїн Mt Gox призупинила торги

Найбільша біржа з торгівлі електронною валютою - біткоїн Mt Gox призупинила роботу на хвилі повідомлень про великі розкрадання у результаті атаки хакерів, передає ИТАР-ТАСС.

Як повідомила британська радіостанція Бі-Бі-Сі, зареєстрована в Токіо віртуальна біржа зупинила свою роботу опівдні за токійським часом, її сайт в інтернеті заблоковано.

"Нинішній розвиток подій став результатом публікації даних, згідно з якими з біржі пропало 744 тис. біткоїн на суму в $350 млн поточним курсом", - відзначають ЗМІ.

Через створену в 2009 році Mt Gox проходить близько половини всіх транзакцій з використанням біткоїн.

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