Найбільша біржа з торгівлі біткоїн Mt Gox призупинила торги
14:04, 25 лютого 2014Фондовий ринок
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Роботу припинили через великі розкрадання у результаті атаки хакерів.
Сайт біржі в інтернеті заблоковано
Найбільша біржа з торгівлі електронною валютою - біткоїн Mt Gox призупинила роботу на хвилі повідомлень про великі розкрадання у результаті атаки хакерів, передає ИТАР-ТАСС.
Як повідомила британська радіостанція Бі-Бі-Сі, зареєстрована в Токіо віртуальна біржа зупинила свою роботу опівдні за токійським часом, її сайт в інтернеті заблоковано.
"Нинішній розвиток подій став результатом публікації даних, згідно з якими з біржі пропало 744 тис. біткоїн на суму в $350 млн поточним курсом", - відзначають ЗМІ.
Через створену в 2009 році Mt Gox проходить близько половини всіх транзакцій з використанням біткоїн.
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