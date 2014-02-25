Мінфін виплатив майже 670 млн грн за ПДВ-облігаціями

Міністерство фінансів України виплатило 669,861 млн грн у рахунок погашення і обслуговування облігацій внутрішньої держпозики, випущених у 2010 році для відшкодування ПДВ, повідомляється на сайті міністерства.

«Міністерство фінансів України 25 лютого 2014 року своєчасно і у повному обсязі здійснило чергову амортизаційну виплату з погашення і обслуговування облігацій внутрішньої державної позики, випущених у 2010 році для відшкодування податку на додану вартість», - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у 2010 році випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд грн для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

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