S&P знизило рейтинги чотирьох міст України та Криму

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизила довгостроковий кредитний рейтинг Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Львова та Автономної Республіки Крим до рівня "ССС" із негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

Одночасно було знижено рейтинги в національній валюті до рівня "uaB-". Прогнози за рейтингами негативні.

"Кредитні рейтинги було знижено слідом за зниженням суверенних кредитних рейтингів України... Вони відображають нашу оцінку системи суспільних фінансів України як «волатильну і недофінансовану», що зумовлює відносно низький рівень добробуту, «негативне» фінансове управління, низьку фінансову гнучкість, а також «негативні» показники ліквідності", - підкреслили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого S&P знизило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС» із негативним прогнозом. Водночас агентство підтвердило рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/В», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».

Крім того, Standard & Poor's переглянуло низку макропоказників України, включаючи показник держборгу і курс національної валюти, спрогнозувавши зростання держборгу до 43% ВВП і зниження курсу гривні до 10 грн за долар. S&P також переглянуло рейтинги трьох українських банків.