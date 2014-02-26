На українському фондовому ринку спостерігається зниження

На українському фондовому ринку вперше з початку тижня спостерігається зниження - індекс Української біржі UX за станом на 10:54 знизився на 1,26% - до 1078,51 пунктів, повідомляє сайт біржі.

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Загальний обсяг угод склав 2,59 млн грн, з них на фондовий ринок припало 2 млн грн. Лідерами зниження є акції «Донбасенерго», при цьому угоди укладаються тільки з окремих цінних паперів, що входять до індексного кошика.

Індекс ПФТС знизився на 0,27% - до 379,17 пункту, загальний обсяг угод становив 241,4 тис. грн.

Зниження також спостерігається і на європейських торгових майданчиках - індекс FTSE 100 знизився на 0,25%, індекс Dax - на 0,03%.

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