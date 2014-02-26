Плановий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП не відбувся, сьогодні - позаплановий

Плановий аукціон Міністерства фінансів України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 25 лютого, не відбувся, і Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону в середу, 26 лютого, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін має намір запропонувати інвесторам облігації в національній валюті терміном обігу 5 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 13 лютого залучив до держбюджету 1,655 млрд грн, 11 лютого - 1,151 млрд грн, 4 лютого - 209,266 млн грн. У лютому Мінфін планував провести ще один аукціон із продажу ОВДП - 25 лютого.

Станом на 25 лютого, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 267,833 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 161,469 млрд грн, у власності банків - 81,705 млрд грн, нерезидентів - 13,247 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 лютого, з початку року до держбюджету налдійшло 7,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 10,255 млрд грн, на обслуговування держборгу - 4,549 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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