Дохідність за єврооблігаціями України знову зростає через падіння гривні

Дохідність за єврооблігаціями України обсягом 1 млрд доларів із погашенням 4 червня поточного року знову перевищила 30%, встановившись на позначці 30,79% (за станом на 12:55 мск), повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на Bloomberg.

Рекордною позначкою для цих паперів стала прибутковість 33,94%, встановлена 19 лютого, коли громадянські протести в Україні досягли максимальної напруженості, а договір Віктора Януковича з представниками опозиції ще не був підписаний.

Після підписання договору про дострокові президентські вибори та повернення Конституції 2004 року, а також заяви Європарламенту про готовність надати Україні фінансову допомогу в розмірі 20 млрд доларів, дохідності євробондів з погашенням у червні впали майже вдвічі - до 17% річних.

Читайте такожЄС готовий дати Україні 20 млрд євро після формування нового Кабміну

Однак, на тлі падіння гривні відносно долара до історичних мінімумів, прибутковості облігацій стали повертатися до досягнутих максимумів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на закриття міжбанківського валютного ринку України гривня знизилася відносно долара до рівня 10,50.