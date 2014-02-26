Мінфін залучив 1,5 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в середу, 26 лютого, залучило до державного бюджету 1,5 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, усі кошти залучено в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 5 років під 11,5% річних за єдиною поданою заявкою.

Раніше розміщення 5-річних облігацій проводилося під 14,25% річних, таким чином, вартість позик для Мінфіну знизилася на 2,75 п.п.

Нагадаємо, що плановий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП у вівторок, 25 лютого, не відбувся, й Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону в середу, 26 лютого, сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 13 лютого залучив до держбюджету 1,655 млрд грн, 11 лютого - 1,151 млрд грн, 4 лютого - 209,266 млн грн. У лютому Мінфін планував провести ще один аукціон з продажу ОВДП - 25 лютого.

Станом на 26 лютого, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 269,458 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 161,450 млрд грн, у власності банків - 83,046 млрд грн, нерезидентів - 13,565 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 7,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 10,255 млрд грн, на обслуговування - 4,549 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучиві до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.