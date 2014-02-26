Україна виплатила 353,9 млн грн за облігаціями внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів України здійснило виплату з обслуговування облігацій внутрішньої державної позики на суму 353,932 млн грн, повідомляється на сайті Мінфіну.

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“Міністерство фінансів 26 лютого вчасно й у повному обсязі здійснило виплату з обслуговування облігацій внутрішньої державної позики. Загальна сума платежу становить 353 931 572,5 грн”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому та зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - із 2014 по 2018 рік.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.