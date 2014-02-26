Значне зростання українських акцій триває

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 26 лютого, зріс на 2,59% - до 1120,64 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 29,3 млн грн, із них на фондовому ринку - 23,6 млн грн, на терміновому ринку - 5,7 млн грн.

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Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Азовсталі» (+6,49%) і «Укрсоцбанку» (+5,38%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 2,07% - до 388,08 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 501 млн грн.