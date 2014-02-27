Найбільший утримувач українських облігацій вважає, що ризик дефолту країни низький

Україна може отримати фінансову допомогу як від Росії, так і від Євросоюзу, вважає глава інвестиційного фонду Franklin Templeton Investments Марк Мобіус.

Фонди групи Templeton - найбільші власники українських держоблігацій, у їх портфелях зібрані папери приблизно на $7 млрд.

"Україна повинна підтримувати хороші відносини з Росією, водночас налагоджуючи торговельні відносини з ЄС і США. Розумні політики в Україні усвідомлюють, що їм доведеться задовольнити обидві сторони", - заявив Мобіус ІТАР-ТАСС.

Він оцінив ризик дефолту за борговими зобов'язаннями України як низький, проте відмовився давати які-небудь поради щодо купівлі або продажу українських боргових паперів.

Фонди групи Franklin Templeton з початку 2014 року втратили на інвестиціях в українські бонди більше $500 млн, свідчить статистика FactSet.

Дохідність держбондів України протягом кількох тижнів неухильно зростала, а їх вартість падала на тлі політичної невизначеності в країні.

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Після відсторонення президента України Віктора Януковича від фактичного управління, а також заяв Європарламенту про готовність надати Україні фінансову допомогу в розмірі $20 млрд, дохідності євробондів з погашенням у червні впали майже вдвічі - з 33,9 до 17,34% річних.

Зростання відсотків за бондами відображало побоювання інвесторів щодо політичної невизначеності в Україні, яка супроводжувалася кровопролитними сутичками прихильників опозиції із загонами міліції.