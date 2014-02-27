На українському фондовому ринку зниження

На українському фондовому ринку на торгах у четвер спостерігається зниження - індекс українських акцій UX знизився станом на 11:15 на 1,36% - до 1105,36 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 4,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3 млн грн. Лідерами зниження стали акції Єнакіївського метзаводу (-5,37%).

Індекс ПФТС знизився на 0,01% - до 388,02 пункту, загальний обсяг торгів склав 1,4 млн грн.

На європейських торгових майданчиках також спостерігається незначне зниження - індекс FTSE 100 знизився на 0,006%, індекс Dax - на 0,21%.

Читайте такожЗначне зростання українських акцій триває