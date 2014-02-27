WIG-Ukraine знову впав майже на 6% за два дні

Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine після двох днів стрімкого зростання знову почав падати, продемонструвавши за останні два дні зниження на 5,7%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс на фоні девальвації української гривні, яка вчора на міжбанку досягла історичного мінімуму на рівні 10,5 грн/дол., закінчив вчорашні торги зниженням на 4,3% після 1,5% мінуса днем раніше.

На початку тижня на відкритті торгів долар на українському міжбанку коштував 9,20 грн.

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WIG-Ukraine завершив вчорашні торги на рівні 428,76 пункту.

За останні два дні подешевшали папери всіх українських компаній на Варшавській фондовій біржі за винятком зберегла свою вартість KDM Shipping (без урахування спекулятивних акцій).

Найбільше впали в ціні папери Ovostar (-8%), IMC (-5,6%) і Kernel (-5,5%).

Головні індикатори польського ринку втратили за останні два дні приблизно 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, минулої п'ятниці WIG-Ukraine, який днем раніше оновив свій історичний мінімум на рівні 402,52 пункту, вистрілив на тлі новини про підписання угоди про врегулювання політичної кризи в Україні більш ніж на 6%.

У понеділок індекс продовжив зростання, піднявшись ще на 5,7%

На Варшавській фондовій біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких - на альтернативному майданчику для менших емітентів NewConnect.