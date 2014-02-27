Мінфін готовий знизити вартість залучення позик на внутрішньому ринку - експерт

Вчорашній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) свідчить про бажання Міністерства фінансів знизити вартість нових залучень і про готовність Національного банку підтримувати попит на первинному ринку на таких умовах, йдеться у звіті групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як зазначили експерти, попит на аукціоні був представлений лише однією заявкою, і цілком можливо, з боку банку за підтримки Національним банком України його ліквідності.

«Дохідність, з якою була подана заявка, а саме 11,50%, на 275 б.п. нижче дохідностей, за якими розміщувалися аналогічні інструменти раніше. Аукціон свідчить, насамперед, про бажання Мінфіну знизити вартість нових залучень, і про готовність НБУ підтримувати попит на первинному ринку на таких умовах», - йдеться в звіті.

На думку ICU, найближчим часом зміна політики Мінфіну із залучення внутрішніх позик малоймовірна, і переважним орієнтиром буде оптимізація витрат з обслуговування боргу.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на позаплановому аукціоні з розміщення ОВДП 26 лютого залучив до держбюджету 1,5 млрд грн на 5 років під 11,5% річних за єдиною поданою заявкою. Раніше розміщення 5-річних облігацій протягом тривалого часу проводилося під 14,25% річних, таким чином, вартість позик для Мінфіну знизилася на 2,75 п.п.

Нагадаємо, що плановий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП у вівторок, 25 лютого, не відбувся, і Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону в середу, 26 лютого. Також Мінфін має намір провести ще один позаплановий аукціон сьогодні, 27 лютого, і запропонувати інвесторам 5-річні ОВДП в національній валюті.

Станом на 26 лютого, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 269,458 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 161,450 млрд грн, у власності банків - 83,046 млрд грн, нерезидентів - 13,565 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.