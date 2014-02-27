Банк «Перший» придбала група іноземних інвесторів

Група іноземних інвесторів на чолі з паном Роджером Метьюзом (Roger Matthews) придбала контрольний пакет акцій банку «Перший», при цьому «Банк Грузії» зберіг пакет акцій, що належав йому, у розмірі 19,395% статутного капіталу, повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, його нові власники мають намір всебічно сприяти подальшому динамічному розвитку і зміцненню фінансового потенціалу банку, значно збільшити зростання клієнтської бази, розширити територіальну мережу, сформувати передову модель продажів за світовим практикам. Інші умови угоди і її сума не повідомляються.

За словами представника нових акціонерів банку, гендиректора страхової компанії «Наста» Дмитра Кравченка, всі власники банку прийшли до консенсусу в питанні про необхідність додаткових фінансових інвестицій у розвиток банку з метою посилення його конкурентних позицій на фінансовому ринку України.

Також повідомляється, що страхова компанія «Наста» стала стратегічним партнером банку.

«Додаткові зусилля топ-менеджменту і всього колективу кредитної установи, яка стабільно входить до першої сотні найбільших банків України, при безумовному збереженні універсального характеру цього фінансового інституту, спрямують на пріоритетне та інтенсивне впровадження найсучасніших технологій банківської справи, насамперед - мобільного банкінгу та інтернет-банкінгу, оптимізацію банківської інфраструктури, вдосконалення управлінських процесів» - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови правління банку Євгенія Колуги.

Довідка УНІАН. Банк «Перший» (раніше - «Аксі-Банк», «Універсальний банк розвитку та партнерства» і «БГ Банк») працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов, займаючи 61 місце серед 180 банків з активами 2,894 млрд грн.

«Банк Грузії» (Bank of Georgia) - один з найбільших комерційних банків Грузії зі штаб-квартирою в Тбілісі. Активи банку перевищують 5 млрд дол. США, акції банку котируються на Лондонській фондовій біржі.

Страхова компанія «Наста» - одна з найбільших на страховому ринку України, заснована в 2008 році, в Україні компанія спеціалізується на роздрібному страхуванні.

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