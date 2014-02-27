Мінфін залучив ще 1,5 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні
17:28, 27 лютого 2014Фондовий ринок
7
Мінфін залучив ще 1,5 млрд грн під 11,5% річних на 5 років.
Мінфін залучив до держбюджету 1504 млрд грн
Міністерство фінансів України другий день поспіль проводить позапланові аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і за підсумками сьогоднішнього аукціону, так само як і вчора, залучило до держбюджету 1,5 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.
Згідно з повідомленням, Мінфін залучив до держбюджету 1504 млрд грн у результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 5 років під 11,5% річних за єдиною поданою заявкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter