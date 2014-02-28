Fitch підтвердило рейтинг України на рівні ССС

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті "ССС", йдеться в повідомленні агентства, передає Прайм.

При цьому довгостроковий РДЕ в місцевій валюті був підтверджений на рівні "В-" з негативним прогнозом.

Країнова стеля підтверджена на рівні "ССС", а короткострокова в іноземній валюті - на переддефолтному рівні "С".

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Fitch відзначає, що політичні ризики в Україні зберігаються на високому рівні і зміна влади може мати різні наслідки.

"Можливості України щодо отримання зовнішнього фінансування багато в чому будуть залежати від того, як скоро буде сформовано уряд, що користується підтримкою населення, і прийнята узгоджена економічна програма", - відзначають аналітики Fitch.

Агентство відзначає, що політична невизначеність в Україні знизила довіру до гривні і курсової політики. Знецінення валюти, на думку аналітиків, допоможе згладити зовнішні фактори, але обмінний курс збільшить ризики фінансової нестабільності, особливо якщо зовнішнє фінансування не буде отримано своєчасно.

Зазначається, що відносини з Росією, найбільшим торговим партнером України, стали прохолоднішими. В кінці минулого року РФ прийняла рішення вкласти в єврооблігації України до 15 мільярдів доларів. Незабаром був викуплений перший транш на 3 мільярди доларів. Однак покупка другого траншу - на 2 мільярди доларів - була відкладена через зміну влади.

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