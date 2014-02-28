Американський індекс S&P 500 досяг історичного максимуму

Американський індекс Dow Jones за підсумками торгів у четвер, 27 лютого, виріс на 0,46% - до 16272,65 пункту, передає Bloomberg.

NASDAQ збільшився на 0,63%, до 4318,93 пункту.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,49%, до 1854,29 пункту, що є історичним максимумом.

Зростання індексів відбулось на тлі заяви глави Федрезерву Джанет Йеллен - ФРС продовжить знижувати темпи викупу активів у зв'язку зі зміцненням економіки США.

S&P 500 - один з американських фондових індексів. Він відображає список компаній США (їх 500), які мають найбільшу капіталізацію. На сьогодні він визнаний найважливішим показником ринку акціонерних кампаній високої капіталізації. Всі акції компаній, що входять в S&P 500, торгуються на найбільших американських біржах. Розраховують S&P 500 з допомогою капіталізації.

Індекс Dow Jones є найстарішим і найбільш значущим американським індексом фондових бірж, він охоплює понад 30 найбільших компаній США.

NASDAQ-100 показує найбільші випуски нафтових паперів Штатів та інших країн.

NYSE Composite показує зміни всіх акцій, що враховує Нью-Йоркська біржа. Він є зваженим за ринковою капіталізацією індексом.