Найбільша Bitcoin-біржа Mt Gox оголосила себе банкрутом

Юрист японської біржі Mt. Gox, на якій ще недавно проходило понад 80% угод з віртуальною валютою, оголосив сьогодні на прес-конференції, що компанія подає заяву про банкрутство з проханням про захист від кредиторів, пишуть "Ведомости" з посиланням на The Wall Street Journal.

Борг Mt. Gox становить 6,5 млрд ієн ($63,6 млн). На початку лютого біржа припинила видачу грошей, посилаючись на технічні проблеми. У вівторок Mt. Gox зупинила всі операції, з її сайту видалили весь контент, телефони не відповідали. Марк Карпелес повідомив про вихід з ради директорів Bitcoin Foundation, лобістської асоціації на ринку віртуальної валюти. Це сталося після того, як блогер і торговець биткоинами Райан Селкис опублікував документ про крадіжку на біржі. За його твердженням, за кілька років з біржі могли вкрасти 750 000 біткоїнів (6% всіх випущених в обіг).

Кілька інвесторів, у яких на Mt. Gox зависли біткоїни, проводили пікет біля офісу біржі, вимагаючи повернути їм віртуальні гроші.

Курс біткоїна, який піднімався на Mt. Gox вище $1200 на початку року, за кілька останніх днів її роботи впав майже в 10 разів.

Наступного дня після закриття Mt. Gox генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосихиде Суга заявив, що міністерство фінансів, поліція і Агентство фінансових послуг почали розслідування у цій справі. Також стало відомо, що у лютому прокуратура штат Нью-Йорк направляла Mt. Gox вимога про надання інформації.

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