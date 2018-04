Найбагатша людина Азії виводить свою компанію на IPO

Гонконгський конгломерат Hutchison Whampoa Ltd., який належить найбагатшій людині Азії Лі Ка-Шин, має намір у 2014 році провести первинне розміщення акцій дочірньої компанії A.S. Watson & Co., контролює більше 10 тис. магазинів роздрібної торгівлі в 33 країнах світу, передає Вести.Экономика.

Лі Ка-Шин має намір провести IPO в Гонконзі і ще на іншій біржі. Ціна Watson, що володіє продуктовими магазинами і аптеками по всьому світу, може дійти до $20 млрд.

Більш того, Лі Ка-Шин зазначив, що закордонні газети неправильно публікують дані про його статок.

У рейтингу мільярдерів, складеному агентством Bloomberg, бізнесмен займає 22-гу позицію, а особистий статок оцінюється в $29,2 млрд.