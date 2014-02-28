Найбагатша людина Азії виводить свою компанію на IPO
14:07, 28 лютого 2014Фондовий ринок
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Лі Ка-Шин має намір провести IPO в Гонконзі і ще на іншій біржі
Найбагатша людина Азії виводить свою компанію на IPO / Reuters
Гонконгський конгломерат Hutchison Whampoa Ltd., який належить найбагатшій людині Азії Лі Ка-Шин, має намір у 2014 році провести первинне розміщення акцій дочірньої компанії A.S. Watson & Co., контролює більше 10 тис. магазинів роздрібної торгівлі в 33 країнах світу, передає Вести.Экономика.
Лі Ка-Шин має намір провести IPO в Гонконзі і ще на іншій біржі. Ціна Watson, що володіє продуктовими магазинами і аптеками по всьому світу, може дійти до $20 млрд.
Більш того, Лі Ка-Шин зазначив, що закордонні газети неправильно публікують дані про його статок.
У рейтингу мільярдерів, складеному агентством Bloomberg, бізнесмен займає 22-гу позицію, а особистий статок оцінюється в $29,2 млрд.
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