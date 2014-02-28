Іспанія почала процес приватизації найбільшого банку країни

Уряд Іспанії початок приватизацію раніше націоналізованого банку Bankia, передає «Газета.Ru» з посиланням на AFP.

Обсяг первинної пропозиції акцій склав 7,5%. В цілому держава має намір продати не більше 18% банку, щоб зберегти контроль над ним.

Іспанському уряду належать 68% банку. Раніше держава вклала €18 млрд, щоб врятувати кредитну організацію від краху.

В даний час найбільший банк Іспанії знову став отримувати прибуток, його акції виросли в ціні на 29%.