Іспанія почала процес приватизації найбільшого банку країни
14:23, 28 лютого 2014Фондовий ринок
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Уряд Іспанії має намір продати не більше 18% Bankia, щоб зберегти контроль над банком.
Іспанія продає акції націоналізованого раніше найбільшого банку країни / REUTERS
Уряд Іспанії початок приватизацію раніше націоналізованого банку Bankia, передає «Газета.Ru» з посиланням на AFP.
Обсяг первинної пропозиції акцій склав 7,5%. В цілому держава має намір продати не більше 18% банку, щоб зберегти контроль над ним.
Іспанському уряду належать 68% банку. Раніше держава вклала €18 млрд, щоб врятувати кредитну організацію від краху.
В даний час найбільший банк Іспанії знову став отримувати прибуток, його акції виросли в ціні на 29%.
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