Мінфін у березні має намір провести 4 аукціони з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України планує провести чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у березні цього року, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, аукціони планується провести 4, 11, 18 і 25 березня. На кожному з аукціонів інвесторам будуть запропоновані облігації в гривні терміном обігу 5 і 7 років. Крім цього, на першому й третьому аукціоні, 4 і 18 березня, Мінфін запропонує гривневі облігації терміном обігу 3 і 9 місяців, а також 2-річні валютні ОВДП. На другому й четвертому аукціоні, 11 і 25 березня, - гривневі облігації терміном обігу 12 місяців, тоді як валютні облігації розміщувати не планується.

Читайте такожМінфін готовий знизити вартість залучення позик на внутрішньому ринку - експерт

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у лютому п'ять аукціонів з розміщення ОВДП, у ході яких до держбюджету залучено 6,615 млрд грн, тоді як облігації у валюті не розміщувалися.

Станом на 28 лютого обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 275,654 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 162,950 млрд грн, у власності банків - 86,988 млрд грн, нерезидентів - 14,220 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 7,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 10,255 млрд грн, на обслуговування дуржборгу - 4,549 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень дежборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.