Нацкомісія з цінних паперів створила новий підрозділ з нагляду

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) створено окремий структурний підрозділ - Управління пруденційного і консолідованого нагляду, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в комісії, ключовими завданнями, які виконуватиме управління, є, насамперед, створення системи пруденційного нагляду, нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі за небанківськими фінансовими групами і їх підгрупами та ін.

Читайте такожОбсяг зареєстрованих випусків цінних паперів за рік зріс на 30%

За інформацією НКЦПФР, управління очолила Тетяна Тисмінецька, яка раніше працювала на посаді начальника відділу аналізу та методологічного забезпечення нагляду за учасниками фондового ринку Департаменту з питань контрольно-правової роботи комісії.

До підрозділу входять відділ методології пруденційного та консолідованого нагляду та відділ забезпечення пруденційного нагляду та управління ризиками.