Індекс РТС обвалився до мінімуму з вересня 2009 року на тлі ситуації в Україні

Індекс РТС на торгах у понеділок, 3 березня, обвалився нижче психологічної позначки 1200 пунктів, до мінімуму з вересня 2009 року на тлі загострення ситуації в Україні.

На 10.25 мск падіння індексу склало 7,70%, він впав до 1169,88 пункту. Індекс ММВБ знизився на 6,57% - до 1349,25 пункту, торгується на рівнях червня 2013 року, передає ПРАЙМ.

Московська біржа заявила: у випадку, якщо поточне значення індексу буде змінюватися більш, ніж на 25%, торги на фондовому ринку будуть припинені до кінця дня.