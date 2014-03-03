Падіння ринку акцій РФ перевищило 10%

Індекс РТС просів на 10,74% до 1131,15 пункту. Індекс ММВБ впав на 9,52% до 1 313 пункту, передає ИТАР-ТАСС.

Сумарна капіталізація компаній, що входять в розрахунок індексу ММВБ, у п'ятницю становила близько 18,368 трлн рублів, нагадує головний стратег БКС Максим Шеїн. Відповідно, втрати ринку сягають 1,8 трлн рублів.

Минулими вихідними Росія оголосила про можливе використання збройних сил на території України для захисту громадян РФ, співвітчизників і військовослужбовців, які перебувають у Криму.

"Російські війська залишаються на своїх позиціях, але Росію вже звинувачують в агресії. У подібній ситуації складно чекати якогось позитивного руху на російському ринку, так і рубль навряд чи втримається на поточних позиціях", - відзначає аналітик брокерського підрозділу "Відкриття" Андрій Кочетков.

Капіталізація "Газпрому", що транспортує газ до Європи через Україну, в понеділок вранці знизилася на 9,55% (близько 300 млрд рублів). Напередодні газова монополія оголосила, що Україна може втратити раніше узгоджені знижки на поставки газу. Заява послідувала за зростанням політичної напруженості в Криму.

"Роснефть" втрачає 4,5% вартості, "ЛУКОЙЛ" і "Сургутнефтегаз" - понад 7%. Енергетичний холдинг "Інтер РАО", орієнтований на реалізацію проектів, став одним з лідерів падіння - його акції опустилися на 8,6%.

Папери провідних держбанків теж падають: Ощадбанку Росії - на 9,39%, ВТБ - на 8,26%.

"Рішення про введення російських військ у Крим може викликати загострення геополітичної напруженості, призвести до економічної ізоляції Росії та серйозних економічних наслідків", - пояснює Олег Кроків з Промсвязьбанка. А трейдер "Альфа-капіталу" В'ячеслав Силаєв не чекає покращення, поки не вляжуться пристрасті, і ситуація на Україні не придбає визначеність".

Кочетков не виключає різкого зниження індексів і сильного ослаблення рубля протягом тижня. "Рівень у 40 рублів за долар вже не здається недосяжним", - вважає він. Але протягом місяця ситуація може стабілізуватися, сподівається аналітик "Фінама" Антон Сороко.

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