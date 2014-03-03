Українські акції на Варшавській біржі за місяць впали на 13%

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, український індекс просів на тлі 7%-го плюса "блакитних фішок" польської біржі і майже 6% зростання індикатора широкого ринку WIG.

WIG Ukraine завершив торги п'ятниці, 28 лютого, на рівні 410,37 пункту, що всього на 8 пунктів вище досягнутого на попередньому тижні історичного мінімуму.

У лютому подешевшали акції українських емітентів, що котируються на головному майданчику Варшавської біржі (без урахування спекулятивних паперів), крім виробника молочних виробів Milkiland, який збільшив капіталізацію на майже 2%.

Лідерами падіння виявилися найбільші українські компанії на польській біржі - Astarta і Kernel, які втратили понад 18% і майже 16% своєї вартості.

Папери інших компаній знизилися в ціні близько від 7 до 15%.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine закінчив січень 4,5% зниженням.

У WIG Ukraine, який був запущений з базових тисячі пунктів, входять 11 компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect.