Українські акції на Варшавській біржі за місяць впали на 13%
Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine в лютому втратив 13% своєї вартості, закрившись вище мінімально історичного мінімуму з моменту свого запуску в травні 2011 року.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, український індекс просів на тлі 7%-го плюса "блакитних фішок" польської біржі і майже 6% зростання індикатора широкого ринку WIG.
WIG Ukraine завершив торги п'ятниці, 28 лютого, на рівні 410,37 пункту, що всього на 8 пунктів вище досягнутого на попередньому тижні історичного мінімуму.
У лютому подешевшали акції українських емітентів, що котируються на головному майданчику Варшавської біржі (без урахування спекулятивних паперів), крім виробника молочних виробів Milkiland, який збільшив капіталізацію на майже 2%.
Лідерами падіння виявилися найбільші українські компанії на польській біржі - Astarta і Kernel, які втратили понад 18% і майже 16% своєї вартості.
Папери інших компаній знизилися в ціні близько від 7 до 15%.
Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine закінчив січень 4,5% зниженням.
У WIG Ukraine, який був запущений з базових тисячі пунктів, входять 11 компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку.
На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect.