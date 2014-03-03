Цей понеділок може стати «чорним» для фондового ринку - експерт

Понеділок, 3 березня, може стати «чорним» для фондового ринку: український ринок акцій відкрив першу торговельну сесію місяця на різко негативному зовнішньому фоні, повідомляє в аналітичному звіті керівник напрямку по роботі з VIP-клієнтами інвесткомпанії Dragon Capital В'ячеслав Орлюк.

За словами аналітика, сьогоднішня макростатистика і корпоративна звітність на хід торгів впливу не матиме. «Увага інвесторів, і не тільки в нашій країні, буде сфокусована навколо подальшого розвитку ситуації в Криму», - сказав експерт.

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Як наголошується у звіті, ескалація протистояння в Криму має негативний вплив на фондовий ринок Росії, який почав торговельну сесію розпродажами у широкому спектрі паперів. Незначну підтримку російським майданчикам можуть дати ціни на нафтові ф'ючерси - барель нафти марки Brent дорожчає на 2%.

Станом на 14:30 індекс українських акцій UX знизився на 12,51% - до 979,16 пункту.