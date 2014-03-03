Українські акції на Варшавській біржі впали на 16%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine, що просів минулого місяця на 13%, на початку торгів понеділка на тлі захоплення Криму російськими військами впав ще на 15,8%, досягнувши нового історичного мінімуму нижче рівня 400 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на 11.15 за місцевим часом індекс, що включає акції 11 з 13 українських емітентів на польській фондовій біржі, досяг рівня 345,46 пункту.

Попередній мінімум індексу був зафіксований в лютому на рівні 402,52 пункту.

Український індикатор знижувався на тлі негативної динаміки основних індексів Варшавській біржі, які опівдні втрачали 4,5-4,8%.

Індекс компаній Центральної та Східної Європи, що також включає українських емітентів, на початку сьогоднішніх торгів втратив близько 2,5%.

На головному майданчику Варшавської біржі найбільше подешевшав Kernel, папери якого досягли рівня 25 злотих за штуку (1 дол. = 3 злотих), що приблизно на 20% менше, ніж на закритті в п'ятницю. Акції компанії востаннє коштували дешевше 30 злотих в липні 2009 року.

Акції інших українських компаній на головному майданчику, окрім KDM Shipping, подешевшали на початку понеділка на 10-18%.

Обсяг торгів паперами українських компаній на 11.15 склав близько 6 млн дол.

Польські ЗМІ зазначають, що зниження індексів в Польщі та ряді інших країн викликане обвалом котирувань на російському фондовому ринку, який стався через військове захоплення Росією української автономії Крим.

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Вони також зазначають, що для того щоб зупинити обвал, центробанк Росії сьогодні підвищив облікову ставку до 7 з 5,5 відсотка, а також продав на міжбанку для утримання курсу рубля 10 млрд дол., або 2% своїх офіційних резервів.

Як повідомляв УНІАН, український ринок акцій на початку сьогоднішніх торгів на 10.30 обвалився на 10% на тлі падіння на російському ринку вранці на 6-7%.