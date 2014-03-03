Яценюк розглядає можливість відновлення випуску ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску облігацій на суму відшкодувань податку на додану вартість, заявив у ході засідання Європейської бізнес-асоціації прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк наголосив, що йдеться не про казначейські векселі, а повноцінні внутрішні державні зобов'язання.

«Кабмін розглядає можливість випуску ПДВ-ОВДП, а не казначейських векселів. Йдеться про класичні державні облігації», - сказав прем'єр-міністр.

Водночас, Яценюк не назвав можливого обсягу випуску облігацій, наголосивши, що своє бачення вирішення цього питання він подасть упродовж найближчих тижнів, тільки-но буде призначено голову податкової служби, і новий міністр фінансів увійде в курс справи.

Разом з тим, Яценюк додав, що Кабмін також опрацьовує можливість доведення рівня автоматичного відшкодування ПДВ до 90-95%.

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