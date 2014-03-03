Кабмін може продати компанії "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України розглядає можливість приватизації держпідприємств енергосектору на прозорих аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Європейської бізнес-асоціації.

«Я розповім вам ідею приватизації енергосектору на прозорих аукціонах - «Чорноморнафтогазу» та інших компаній, які є частиною «Нафтогазу України», - сказав Яценюк, зазначивши, що приватизація таких підприємств буде сприяти подоланню корупції в енергосекторі.

Крім того, говорячи про причини, що спонукали уряд говорити про приватизацію в енергосекторі, прем'єр зазначив, що НАК «Нафтогаз» на сьогоднішній день є тягарем для бюджету і непрозорим монстром».

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