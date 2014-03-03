Капіталізація російського індексу ММВБ впала за день на $58 млрд

Втеча наляканих інвесторів з російських акцій у зв'язку з намірами Росії ввести війська в Україну обвалила капіталізацію паперів, що входять в індекс ММВБ-на 58 млрд дол., що перевищило розмір всіх витрат на Олімпіаду в Сочі, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, капіталізація індексу ММВБ до 17:00 за московським часом досягла 18,4 трлн. рублів , в той час як ввечері п'ятниці ще була на рівні 20,5 трлн рублів, згідно з даними Московської біржі.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок індекси російських акцій впали більш ніж на 10% після того, як на вихідних російський парламент дозволив президенту Володимиру Путіну ввести війська в Україну.

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