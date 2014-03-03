Індекс Української біржі впав на 11,73%, індекс ПФТС - на 6,63%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 3 березня, обвалився на 11,73% - до 987,96 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 26,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,6 млн грн, на строковому ринку - 5,7 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції «Азовсталі» (-13,15%), «Райффайзен Банку Аваль» (-12,49%), «Донбасенерго» (-12,31%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів впав на 6,63% - до 367,30 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 208,3 млн грн.