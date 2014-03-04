Російські акції зростають на тлі наказу Путіна про закінчення "військових навчань"

Торги на Московській біржі сьогодні почалися зі зростання котирувань акцій більшості російських компаній, індекс ММВБ піднявся до позначки 1343,99 (+ 4,3%), індекс РТС підріс до рівня 1165 (+ 4,5%).

Подорожчали акції ВТБ (+ 0,7%), "Газпрому" (+ 3,6%), "Газпром нєфті" (+ 0,4%), "Лукойла" (+ 2,1%), "Новатек" (+ 8,4%), "Норнікеля" (+ 1,2%), "Роснєфті" (+ 2,1%), "Ростелекому" (+ 1,9%), Сбербанку (+ 2,5%), "Сургутнєфтєгазу" (+ 2,4%), "Татнєфє" (+ 1,4%), "ФСК ЄЕС" (+ 3%), повідомляють Вести Экономика.

Зростання російських індексів відбувається на тлі наказу президента Володимира Путіна про закінчення військових навчань.

Як повідомляв УНІАН, за словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент РФ віддав наказ російським військам і з'єднанням, що брали участь у військових навчаннях, повертатися в місця постійної дислокації.

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Водночас, за інформацією Державної прикордонної служби України, скупчення військової техніки спостерігається на території РФ поблизу кордону з Харківської, Луганської та Донецької областей. Такі дані можуть свідчити про підготовку російської сторони до сухопутної вторгнення, зазначають прикордонники.

Нагадаємо, 26 лютого Путін доручив Міністерству оборони РФ здійснити несподівану комплексну перевірку боєздатності Західного і Центрального військових округів.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, раптова перевірка боєготовності військ на заході і в центрі Росії, «за великим рахунком», ніяк не пов'язана з подіями в Україні.

Шойгу повідомив, що Міноборони РФ приймає заходи по забезпеченню безпеки об'єктів, інфраструктури та арсеналів Чорноморського флоту.

За словами міністра оборони РФ Анатолія Антонова, понад 150 тис. осіб і майже 1200 одиниць техніки беруть участь у раптовій перевірці військ Західного і Центрального військового округів. «Усього до перевірки залучається близько 150 тис. чоловік особового складу всіх видів і родів військ. Буде задіяно до 90 літаків, понад 120 вертольотів понад 880 військової техніки, 80 кораблів і судів», - сказав Антонов, виступаючи перед військовими аташе в Москві.