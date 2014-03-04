Український фондовий ринок почав торги вівторка стрибком вгору - індекс українських акцій UX станом на 10:40 підвищився на 5,50% - до 1042,31 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 2 млн грн, з них на фондовий ринок припало 1,7 млн грн.

Торги відбуваються тільки в частині акцій, що входять в індексний кошик; серед лідерів підвищення акції «Укрнафти» (+5,14%).

Індекс ПФТС підвищився на 0,29% - до 368,35 пунктів, загальний обсяг торгів склав 203,5 млн грн.

Індекси європейських торгових майданчиків також підвищилися - індекс FTSE 100 підвищився на 1,17%, індекс Dax - на 1%.

На російському фондовому ринку також спостерігається зростання - індекс РТС виріс на 3,68%, індекс ММВБ - на 3,61%.

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