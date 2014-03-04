Депутати пропонують підпорядкувати Фонд держмайна парламенту

Відповідний законопроект про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" №4330 був зареєстрований у ВР 28 лютого.

Ініціаторами законопроекту стали народні депутати Ксенія Ляпіна (фракція ВО "Батьківщина"), Анатолій Денисенко і Ірина Горіна (фракція Партії регіонів).

“Ухвалення законопроекту дозволить Верховній Раді України здійснювати парламентський контроль за приватизацією державного майна”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

На думку авторів, ухвалення такого законопроекту дозволить усунути “ручний” вплив Президента і Кабміну, а також їх допоміжних органів і служб на процеси приватизації державного майна.

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Довідка УНІАН. Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання і відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.

Згідно з діючою редакцією закону “Про Фонд державного майна України", фонд підзвітний Президенту України і керується у своїй діяльності, зокрема дорученнями глави держави.